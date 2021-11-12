У "Газпромі" заявили, що "перевиконають" зобов'язання щодо транзитного договору з Україною

Російський газовий монополіст затвердив план закачування газу до підземних сховищ Європи і виконує його.

Російський газовий монополіст "Газпром" затвердив план закачування газу до підземних сховищ Європи і виконує його, використовуючи різні маршрути транспортування газу, у тому числі через територію України.

Про це заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер, передає ТАСС.

Він також наголосив, що цього року зобов'язання щодо транзитного договору з Україною "будуть перевиконані".

"Наші зобов'язання щодо транзитного договору з Україною цього року будуть перевиконані. Сказано - зроблено", - сказав Міллер.

Він зазначив, що "Газпром" останні три дні подає заявки на максимальний обсяг транзиту газу через Україну за контрактом обсягом 109,3 млн кубометрів на добу. Із заброньованих 90 млн кубометрів підуть до Словаччини, по 10 млн – до Польщі та Молдови.

Нагадаємо, транзит газу через Україну від початку року зменшився майже вдвічі. Пʼятирічним контрактом України з "Газпромом" передбачено 109 млн кубометрів, а фактично з 1 січня транзит зменшився зі 186 до 124 млн куб. м газу на добу, 1 вересня обсяг транзиту зменшився до 109 млн куб. м на добу, з 1 жовтня – до 85 млн куб. м, з 1 листопада – до 56,7 куб. м на добу.