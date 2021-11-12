Засновник WikiLeaks Ассанж отримав дозвіл на одруження у в'язниці

Засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж отримав дозвіл Королівської прокуратури на одруження з нареченою Стеллою Морріс у британській в'язниці.

Про це повідомляє The Guardian.

Весілля відбудеться у стінах в'язниці. За попередніми даними, пара може одружитися в грудні за обмеженої кількості запрошених гостей з-поміж ув'язнених.

Раніше Ассанж та Морріс подали до суду на главу міністерства юстиції Великобританії Домініка Рааба, оскільки їм не дозволяли одружитися. Пара заявила, що держава створює перешкоди для їхнього одруження через політичну війну влади Сполучених Штатів проти засновника WikiLeaks.

Ассанж і Стелла Моріс заручені п’ять років, мають двох синів. З травня цього року вони намагалися отримати дозвіл на одруження у в’язниці. За словами Стелли Моріс, з 2015 року вона виховує дітей самостійно.

Джуліан Ассанж перебуває під вартою у Великій Британії, його тримають у в'язниці Белмарш. У травні 2019 року американське Міністерство юстиції висунуло проти Ассанжа 17 звинувачень, пізніше додавши ще одне. Його звинувачують в оприлюдненні секретних документів. У США Ассанжу загрожує до 175 років ув'язнення.

За даними Вашингтона, Ассанж допоміг американському військовослужбовцеві Бредлі Меннінгу (згодом змінив стать і став Челсі Меннінг) отримати доступ до секретних матеріалів, що стосуються військових операцій США в Іраку і Афганістані. В результаті публікації цих матеріалів на WikiLeaks громадськості стало відомо про низку злочинів.

У 2012 році Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, він вважав, що Швеція може екстрадувати його у США. Пізніше шведські органи юстиції припинили попереднє розслідування щодо творця WikiLeaks.

У квітні 2019 року Ассанжа заарештувала поліція Великобританії. Поліцейські пред'явили ордер, виданий у червні 2012 року за неявку викривача на судове засідання за повісткою. Засновника WikiLeaks тоді позбавили притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій, і дозволили британській поліції зайти у посольство і заарештувати Ассанжа.