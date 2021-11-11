Франція вирішила не закривати кордони для українців

Таким чином Франція стала одинадцятою країною ЄС, яка зберегла можливості для подорожей українців.

Франція вирішила залишити відкритими кордони для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації. МЗС продовжує працювати із партнерами в ЄС, аби українці мали максимальну свободу подорожей", - повідомив Кулеба.

Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації.#ВакцинуйсяТаМандруй



МЗС продовжує працювати із партнерами в ЄС, аби українці мали максимальну свободу подорожей ✌️



Усі умови в’їзду до Франції👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2021

Таким чином Франція стала одинадцятою країною ЄС, яка зберегла можливості для подорожей українців.

Учора стало відомо, що, попри виключення України із "зеленого" списку, відкритими для українців залишаються Кіпр, Естонія, Хорватія, Чехія, Нідерланди, Австрія, Бельгія і Данія.

Сьогодні до них доєдналися Ірландія та Швеція.