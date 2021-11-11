Лавров назвав "висмоктаною із пальця" тему російських ПВК у Малі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що тема російських приватних військових компаній у Малі "висмоктана з пальця".

Про це Лавров сказав за підсумками переговорів із главою МЗС Малі Абдулаєм Діопом, передає російське агентство ТАСС.

"Якщо хтось вважає, що розкручування цієї висмоктаної з пальця теми шкодить іміджу Росії, я так не вважаю. Я вважаю, що розкручування цієї теми шкодить, навіть не шкодить, а підтверджує імідж та репутацію тих, хто цим займається", - заявив глава МЗС РФ.

Він наголосив, що російська влада до такої діяльності не має стосунку. Крім того, якщо ПВК діє на запрошення офіційної влади країни, то в цьому немає нічого протизаконного.

Під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 26 вересня Сергій Лавров підтвердив, що влада Малі звернулася до “вагнерівців”.

Водночас тимчасовий прем’єр-міністр Малі Шогель Кокалла Майга пояснив, що країна йде на співпрацю з ПВК через скорочення Францією військової присутності в цій африканській країні.

Наступного дня ВВС написала, що ПВК Вагнера розпочала набір для "місії" в Малі, однак бойовиків з ОРДЛО і кримчан туди не беруть.

Перед тим лондонська газета Times повідомила, що контингент чисельністю в 1 тис. російських найманців вирушить до Малі в межах договору між "ПВК Вагнера" і військовими, які захопили владу в африканській республіці. Місія російського контингенту полягатиме у підготовці військ і захисті високопосадовців режиму в країні, яка пережила два перевороти за останній рік.

Після цього Франція, Німеччина та Естонія, чиї миротворці також перебувають у цій країні, заявили, що виведуть свої війська з Малі, якщо там буде російська ПВК Вагнера.

У ЄС говорять і про розірвання відносин із Малі в разі укладення контракту з ПВК.

Колишня французька колонія Малі – одна з найбільших за розмірами і найбідніших держав Африки. Країна не має виходу до моря, значну частину її території займає пустеля Сахара. Населення сповідує іслам.

У травні цього року малійські військові заарештували тимчасового президента країни Ба Ндао, прем'єра Моктар Уана і міністра оборони генерала Сулеймана Дукуре. Причиною стала відмова президента і прем'єра включити до складу перехідного уряду полковників Модібо Коне і Садіо Камару, активних учасників торішнього військового перевороту.

У липні на перехідного президента Малі полковника Ассімі Гойту, який прийшов до влади після травневого військового перевороту, здійснили замах.