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Заступник Столтенберга заявив, що Росія не має наміру і можливості нападати на жодну з країн-членів НАТО

Натомість РФ розв'язала проти НАТО гібридну війну.

Заступник Столтенберга заявив, що Росія не має наміру і можливості нападати на жодну з країн-членів НАТО
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане
Фото: EPA/UPG

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Росія наразі не має ні наміру, ні можливості нападати на жодну з країн-членів Альянсу.

Як передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24, Джоане відзначив, що натомість РФ розв'язала проти НАТО гібридну війну.

"Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства…Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО", – сказав заступник Столтенберга.

  • Раніше блок НАТО оприлюднив заяву щодо гібридних атак Росії на деякі країни-члени Альянсу. Ворожу діяльність зафіксували на території Чехії, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Великобританії.
  • У березні цього року німецькі спецслужби підготували для уряду аналіз російських військових загроз, відповідно до якого Росія може напасти на територію НАТО "з 2026 року".
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