Заступник Столтенберга заявив, що Росія не має наміру і можливості нападати на жодну з країн-членів НАТО

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Росія наразі не має ні наміру, ні можливості нападати на жодну з країн-членів Альянсу.

Як передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24, Джоане відзначив, що натомість РФ розв'язала проти НАТО гібридну війну.

"Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства…Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО", – сказав заступник Столтенберга.