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Зеленський прокоментував позицію словацького прем'єра Фіцо, який висміяв громадян за збір коштів Україні

Президент побажав громадянам Словаччини ніколи не пережити того, що переживають українці. 

Зеленський прокоментував позицію словацького прем'єра Фіцо, який висміяв громадян за збір коштів Україні
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський прокоментував позицію словацького прем'єра Роберта Фіцо, який висміяв своїх громадян за донати на озброєння українцям.

Він наголосив, що це вибір людей – підтримувати Україну або ні. Однак людям важливо об'єктивно пояснювати реальність, сказав він на брифінгу з нагоди візиту президентки Словаччини Зузани Чапутової до Києва.

Президент розповів, що до першого вторгнення Україну в 2014 році були українці, зокрема і на сході, які виступали за дружбу з росіянами і побудову з ними відносин. Але після того, як Росія окупувала їхні домівки, вбивала і ґвалтувала, "вони хочуть справедливості" і помсти. 

Скепсис щодо необхідності допомоги, додав президент, може існувати лише поки війна не прийшла в дім.

Зеленський побажав людям Словаччини, які живуть у скепсисі щодо планів Путіна, щоб вони ніколи не побачили того, що побачили українців.

Зеленський подякував громадянам Словаччини за підтримку українців, зокрема тим, які надсилали кошти на закупівлю боєприпасів.

  • Словацький уряд з 2023-го, після зміни уряду, Україні зброєю більше не допомагає – цьому сприяє позиція Роберта Фіцо. Однак Словаччина дозволяє своїм компаніям продавати зброю Україні.
  • Нещодавно громадяни Словаччини зібрали понад 4 млн євро на боєприпаси для України. 
  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що збір словаками коштів на боєприпаси для України є символічним жестом і висміяв його, назвавши "краплею в морі".
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