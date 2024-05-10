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У Франції поліція припинила блокаду приміщення університету пропалестинськими мітингарями

Активісти заявляють, що поліцейських було у чотири рази більше за них.

У Франції поліція припинила блокаду приміщення університету пропалестинськими мітингарями
Фото: fasest.univ-lille.fr

Пропалестинські мітингарі зайняли приміщення студентського містечка університету французького міста Лілль. Вчора поліція звільнила її від протестувальників, пише Le Monde.

Кілька десятків студентів зайняли зал будівлі в кампусі Пон-де-Буа з ночі з вівторка на середу.

"Втручання поліції на прохання Університету Лілля відбулося максимально спокійно”, ‒ уточнили в Північній префектурі.

Одна з активісток заявила, що протестувальників було близько 20, а поліцейських, що їх розганяли, у чотири рази більше.

“Ми більше не можемо стримувати наше обурення на тлі геноциду, який підтримують великі компанії, наші уряди та інституції”, ‒ йдеться у заяві мітингарів.

Вони також закликали припинити партнерство з Тель-Авівським університетом і всіма ізраїльськими вишами та припинити масові вбивства та геноцид.

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  • Кілька днів тому пропалестинські протестувальники зайняли вночі одну з локацій Амстердамського університету (UvA). Перед цим правоохоронці жорстко розігнали табір мітингувальників у виші і затримали 140 осіб.
  • На початку травня сутички на пропалестинських мітингах відбулися одразу в декількох університетах в Штатах. Наприклад, у Нью-Йорку поліція розблокувала кампус університету, який оточили пропалестинські мітингарі. Там затримали близько ста людей. У коледжі Нью-Йорка арештували десятки людей під час нічної акції протесту в кампусі в Гарлемі. В Університеті Північної Кароліни Чапел-Хілл щонайменше 36 протестувальників затримали під час наметового протесту. В Університеті Флориди арештували п'ятьох осіб. А в Каліфорнійському університеті були сутички між пропалестинськими та проізраїльськими мітингарями.
  • На початок травня поліція США затримала понад дві тисячі студентів і десятки викладачів, у певних випадках правоохоронці застосували вогнепальну зброю й світлошумові гранати. Протестувальники вимагають, щоб американські виші відмовилися від будь-якої академічної співпраці з ізраїльськими університетами й від пожертв корпорацій, що надають послуги Ізраїлю, зокрема, від Google, Amazon і Microsoft. Організатори називають свої заходи боротьбою проти "ізраїльської агресії, апартеїду" та "геноциду палестинців". Американські медіа політкоректно називають їх "пропалестинськими акціями". Однак найчесніше назвати ці події масштабним спалахом антисемітизму. Чому – читайте в матеріалі на LB.ua "ХАМАС у кампусах".
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