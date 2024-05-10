У Франції поліція припинила блокаду приміщення університету пропалестинськими мітингарями

Активісти заявляють, що поліцейських було у чотири рази більше за них.

Пропалестинські мітингарі зайняли приміщення студентського містечка університету французького міста Лілль. Вчора поліція звільнила її від протестувальників, пише Le Monde.

Кілька десятків студентів зайняли зал будівлі в кампусі Пон-де-Буа з ночі з вівторка на середу.

"Втручання поліції на прохання Університету Лілля відбулося максимально спокійно”, ‒ уточнили в Північній префектурі.

Одна з активісток заявила, що протестувальників було близько 20, а поліцейських, що їх розганяли, у чотири рази більше.

“Ми більше не можемо стримувати наше обурення на тлі геноциду, який підтримують великі компанії, наші уряди та інституції”, ‒ йдеться у заяві мітингарів.

Вони також закликали припинити партнерство з Тель-Авівським університетом і всіма ізраїльськими вишами та припинити масові вбивства та геноцид.