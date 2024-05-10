У Франції поліція припинила блокаду приміщення університету пропалестинськими мітингарями

Пропалестинські мітингарі зайняли приміщення студентського містечка університету французького міста Лілль. Вчора поліція звільнила її від протестувальників, пише Le Monde.
Кілька десятків студентів зайняли зал будівлі в кампусі Пон-де-Буа з ночі з вівторка на середу.
"Втручання поліції на прохання Університету Лілля відбулося максимально спокійно”, ‒ уточнили в Північній префектурі.
Одна з активісток заявила, що протестувальників було близько 20, а поліцейських, що їх розганяли, у чотири рази більше.
“Ми більше не можемо стримувати наше обурення на тлі геноциду, який підтримують великі компанії, наші уряди та інституції”, ‒ йдеться у заяві мітингарів.
Вони також закликали припинити партнерство з Тель-Авівським університетом і всіма ізраїльськими вишами та припинити масові вбивства та геноцид.
- Кілька днів тому пропалестинські протестувальники зайняли вночі одну з локацій Амстердамського університету (UvA). Перед цим правоохоронці жорстко розігнали табір мітингувальників у виші і затримали 140 осіб.
- На початку травня сутички на пропалестинських мітингах відбулися одразу в декількох університетах в Штатах. Наприклад, у Нью-Йорку поліція розблокувала кампус університету, який оточили пропалестинські мітингарі. Там затримали близько ста людей. У коледжі Нью-Йорка арештували десятки людей під час нічної акції протесту в кампусі в Гарлемі. В Університеті Північної Кароліни Чапел-Хілл щонайменше 36 протестувальників затримали під час наметового протесту. В Університеті Флориди арештували п'ятьох осіб. А в Каліфорнійському університеті були сутички між пропалестинськими та проізраїльськими мітингарями.
- На початок травня поліція США затримала понад дві тисячі студентів і десятки викладачів, у певних випадках правоохоронці застосували вогнепальну зброю й світлошумові гранати. Протестувальники вимагають, щоб американські виші відмовилися від будь-якої академічної співпраці з ізраїльськими університетами й від пожертв корпорацій, що надають послуги Ізраїлю, зокрема, від Google, Amazon і Microsoft. Організатори називають свої заходи боротьбою проти "ізраїльської агресії, апартеїду" та "геноциду палестинців". Американські медіа політкоректно називають їх "пропалестинськими акціями". Однак найчесніше назвати ці події масштабним спалахом антисемітизму. Чому – читайте в матеріалі на LB.ua "ХАМАС у кампусах".