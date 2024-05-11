Повені в Афганістані забрали життя 60 людей

Від аномально сильних дощів потерпає місцевість на північ від столиці країни Кабула.

Стихійне лихо вирує в Афганістані: через рясні опади у північному регіоні Баглан сталася масштабна повінь. Жертвами паводку вже є принаймні 60 осіб, понад сотня зазнали поранень.

Як пише BBC, найбільше від високої води потерпає місцевість на північ від столиці країни Кабула. Автомобільна траса туди перекрита, допомогу постраждалим намагаються надавати гелікоптерами. Через відсутність достатньої кількості засобів освітлення вночі рятувальники працювати практично не можуть.

Руйнувань зазнали близько 2 тисяч споруд, серед яких мечеті та школи. Близько 200 людей через воду опинилися в пастці у власних будинках і не можуть їх залишити.

Афганістан вважають країною з максимальною загрозою від кліматичних змін. Нинішні аномальні дощі пов'язують саме з глобальним потеплінням. Через надто суху зиму ґрунт втратив здатність поглинати вологу, що і призвело до повені.