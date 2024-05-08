Квітень став найспекотнішим на планеті за всю історію спостережень, ‒ кліматична служба ЄС

Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року, вважався найспекотнішим.

Світ пережив найспекотніший квітень за всю історію спостережень, подовжуючи 11-місячну серію, під час якої кожен місяць встановлював температурний рекорд.

Про це повідомила служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу Copernicus, пише Euractive.

Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року, вважався найспекотнішим на планеті за всю історію спостережень порівняно з відповідним місяцем попередніх років.

Включно з квітнем, середня температура у світі була найвищою за останні 12 місяців – на 1,61 градуса Цельсія вище середнього показника доіндустріального періоду 1850-1900 років.

Деякі екстремальні явища, зокрема місяці рекордних температур морської поверхні, спонукали вчених дослідити, чи діяльність людини зараз спричинила переломний момент у кліматичній системі.

Викиди парникових газів від спалювання викопного палива є основною причиною зміни клімату. Останніми місяцями природне явище Ель-Ніньо, яке нагріває поверхневі води в східній частині Тихого океану, також підвищило температуру. Вчені вже підтвердили, що зміна клімату спричинила певні екстремальні погодні умови в квітні, включно з хвилею спеки в Сахелі, яка потенційно призвела до тисяч смертей.

Гейлі Фаулер, кліматолог з Університету Ньюкасла, зазначає, що світ небезпечно близький до порушення цілі Паризької угоди 2015 року щодо обмеження глобального потепління на рівні 1,5 градусів за Цельсієм. Вчені вважають, що саме така цифра дозволить уникнути найзгубніших наслідків потепління, таких як фатальна спека, повені та незворотна втрата екосистем.

Технічно цільовий показник 1,5C ще не досягнутий, оскільки йдеться про середню глобальну температуру за десятиліття. Але деякі вчені заявили, що реальне перевищення показника є вірогідним і закликали уряди скорочувати викиди вуглекислого газу швидше.