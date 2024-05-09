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Міністр закордонних справ Британії виступить із "програмною" промовою щодо зовнішньої політики: про загрозу від РФ і КНР

Лорд Камерон закличе країни НАТО підвищити цільовий показник витрат на оборону.

Міністр закордонних справ Британії виступить із "програмною" промовою щодо зовнішньої політики: про загрозу від РФ і КНР
Девід Кемерон
Фото: EPA/UPG

Британський міністр закордонних справ лорд Девід Камерон закличе Європу бути "жорсткішою та наполегливішою" перед лицем російської і китайської агресії. Сьогодні він виступить із великою зовнішньополітичною промовою в національному центрі кібербезпеки в Лондоні, пише The Telegraph.

У промові міністр скаже, що Велика Британія разом із союзниками повинна вжити "жорсткіших заходів для жорсткішого світу". Також він закликатиме Європу витрачати більше на оборону і підвищити цільові витрати для членів НАТО з 2 до 2,5% ВВП.

Виступ Камерона відбудеться наступного дня після оголошення про висилку російського аташе з питань оборони, який, імовірно, шпигував на користь Росії. А раніше цього тижня систему Міноборони Британії хакнули кіберзлочинці, що можуть бути пов'язаними з Китаєм. 

Міністерство закордонних справ називає майбутній виступ Камерона його першою політичною промовою "великої картини", що спробує окреслити, як Велика Британія має підходити до небезпечнішого світу.

"Нам потрібно прийняти жорсткіші заходи для жорсткішого світу. Якщо незаконне вторгнення Путіна чогось нас учить, так це того, що якщо робити занадто мало і занадто пізно, то це лише стимулює агресора", – сказав він.

Минулого місяця британський прем'єр-міністр Ріші Сунак анонсував збільшення витрат на оборону з 2,3% ВВП до 2,5% до 2030-го. Велика Британія наполягає на тому, щоб НАТО затвердила показник у 2,5% як цільовий для всіх членів, попри те, що донедавна менше половини країн альянсу витрачали понад два відсотки.

Витрати країн НАТО на оборону
Фото: The Telegraph
Витрати країн НАТО на оборону

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