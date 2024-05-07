Китайські хакери зламали систему міноборони Британії

Британське видання Sky News стверджує, що міністерство оборони Сполученого Королівства зазнало хакерської атаки. Кіберзлочинцям вдалося проникнути у комп'ютерну систему, яка використовується для виплати співробітникам заробітної плати.

Внаслідок несанкціонованого проникнення хакери отримали доступ до особистих даних працівників міністерства та деяких ветеранів, а також інформації про їхні банківські рахунки. Система не була підключена до основного сервера міністерства, тож втрати важливої військової документації вдалося уникнути.

Персоналу, дані яких були вкрадені, у вівторок мають надати консультації та підтримку. Усі зарплати обіцяють виплатити вчасно. Також уряд проінформує про атаку британський парламент. Офіційно походження хакерів не озвучується, проте журналісти переконані, що вони діяли за ініціативою влади Китаю.