Ізраїль продовжить проводити операції в Газі, - ЦАХАЛ

Протягом дня ізраїльська авіація завдала ударів по понад 50 цілям в районі Рафаха.

Попри відповідь ХАМАС на угоду про припинення вогню Ізраїль продовжить діяти в Газі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніеля Хагарі.

Сили оборони Ізраїлю “вивчають кожну відповідь”, але ізраїльські операції тривають в Смузі Гази, заявив Хагарі у відповідь на запитання, чи може відповідь ХАМАС на угоду змінити плани Ізраїлю щодо Рафаху.

Хагарі розповів, що протягом дня ізраїльська авіація завдала ударів по понад 50 цілям в районі Рафаха.

Крім того, ЦАХАЛ евакуює райони в східному Рафаху в рамках підготовки до наземної операції. Також Ізраїль розширює гуманітарну зону в Аль-Мавасі та Хан-Юнісі.

Речник ЦАХАЛ наголосив, що Ізраїль докладає всіх зусиль під час переговорів, щоб спробувати повернути заручників додому якомога швидше, і це є головним завданням.

Харагі також зауважив, що обстріляний раніше ХАМАС прикордонний перехід Керем-Шалом відкриється для гуманітарної допомоги, як тільки це дозволить безпекова ситуація.