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Ізраїль продовжить проводити операції в Газі, - ЦАХАЛ

Протягом дня ізраїльська авіація завдала ударів по понад 50 цілям в районі Рафаха.

Ізраїль продовжить проводити операції в Газі, - ЦАХАЛ
Ізраїль продовжить проводити операції в Газі (архівне фото)
Фото: jpost.com

Попри відповідь ХАМАС на угоду про припинення вогню Ізраїль продовжить діяти в Газі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніеля Хагарі.

Сили оборони Ізраїлю “вивчають кожну відповідь”, але ізраїльські операції тривають в Смузі Гази, заявив Хагарі у відповідь на запитання, чи може відповідь ХАМАС на угоду змінити плани Ізраїлю щодо Рафаху.

Хагарі розповів, що протягом дня ізраїльська авіація завдала ударів по понад 50 цілям в районі Рафаха.

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Крім того, ЦАХАЛ евакуює райони в східному Рафаху в рамках підготовки до наземної операції. Також Ізраїль розширює гуманітарну зону в Аль-Мавасі та Хан-Юнісі.

Речник ЦАХАЛ наголосив, що Ізраїль докладає всіх зусиль під час переговорів, щоб спробувати повернути заручників додому якомога швидше, і це є головним завданням.

Харагі також зауважив, що обстріляний раніше ХАМАС прикордонний перехід Керем-Шалом відкриється для гуманітарної допомоги, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

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