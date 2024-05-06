Ізраїль продовжить проводити операції в Газі, - ЦАХАЛ

Попри відповідь ХАМАС на угоду про припинення вогню Ізраїль продовжить діяти в Газі.
Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніеля Хагарі.
Сили оборони Ізраїлю “вивчають кожну відповідь”, але ізраїльські операції тривають в Смузі Гази, заявив Хагарі у відповідь на запитання, чи може відповідь ХАМАС на угоду змінити плани Ізраїлю щодо Рафаху.
Хагарі розповів, що протягом дня ізраїльська авіація завдала ударів по понад 50 цілям в районі Рафаха.
Крім того, ЦАХАЛ евакуює райони в східному Рафаху в рамках підготовки до наземної операції. Також Ізраїль розширює гуманітарну зону в Аль-Мавасі та Хан-Юнісі.
Речник ЦАХАЛ наголосив, що Ізраїль докладає всіх зусиль під час переговорів, щоб спробувати повернути заручників додому якомога швидше, і це є головним завданням.
Харагі також зауважив, що обстріляний раніше ХАМАС прикордонний перехід Керем-Шалом відкриється для гуманітарної допомоги, як тільки це дозволить безпекова ситуація.
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Голова політичного бюро ХАМАС Ісмаїл Ханія повідомив катарським і єгипетським посередникам, що погоджується на їхню пропозицію щодо угоди про припинення вогню.
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У Єгипті останній раунд переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом про припинення вогню у Газі завершився взаємними звинуваченнями сторін.
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Нетаньягу заявляв, що Ізраїль не вважає за можливе прийняти пропозицію щодо завершення військової операції проти руху ХАМАС, він має виконати намічені цілі.
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Перед цим в CNN повідомляли, що Ізраїль і ХАМАС близькі до підписання угоди щодо припинення вогню. Зокрема, очікується, що угода, серед іншого, передбачатиме звільнення ізраїльських заручників.
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Раніше видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що Ізраїль передав Сполученим Штатам та низці гуманітарних організацій план евакуації цивільного населення з міста Рафах, де планує провести зачистку від бойовиків ХАМАСу.
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До цього проти ізраїльської атаки на Рафах висловлювалася президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- Тим часом Міжнародний кримінальний суд розглядає можливість видачі ордеру на арешт прем'єра Ізраїлю.