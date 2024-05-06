Пашинян, який вітав Путіна, не поїде на його інавгурацію

19 березня вірменський прем'єр привітав Путіна з "перемогою" на псевдовиборах.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі у церемонії "інавгурації" Володимира Путіна.

Про це повідомляє Armenpress із посиланням на спікера парламенту Вірменії Алена Симоняна.

Водночас, на думку голови парламенту, Вірменія повинна брати участь у засіданні Євразійського економічного союзу як країна, що головує. До цього об'єднання входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія та Киргизстан.

Раніше Пашинян заявляв, що його участь у сесії ЄАЕС обговорюється, але залишив без відповіді питання про "інавгурацію" Путіна.

19 березня Пашинян привітав Путіна з "перемогою" на псевдовиборах. Зокрема, побажав йому "здоров'я, щастя та подальших успіхів" у його діяльності.