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Пашинян, який вітав Путіна, не поїде на його інавгурацію

19 березня вірменський прем'єр привітав Путіна з "перемогою" на псевдовиборах.

Пашинян, який вітав Путіна, не поїде на його інавгурацію
Нікол Пашинян
Фото: EPA

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі у церемонії "інавгурації" Володимира Путіна.

Про це повідомляє Armenpress із посиланням на спікера парламенту Вірменії Алена Симоняна.

Водночас, на думку голови парламенту, Вірменія повинна брати участь у засіданні Євразійського економічного союзу як країна, що головує. До цього об'єднання входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія та Киргизстан.

Раніше Пашинян заявляв, що його участь у сесії ЄАЕС обговорюється, але залишив без відповіді питання про "інавгурацію" Путіна.

19 березня Пашинян привітав Путіна з "перемогою" на псевдовиборах. Зокрема, побажав йому "здоров'я, щастя та подальших успіхів" у його діяльності.

  • Так звані президентські вибори в Росії відбулися 15-17 березня і завершилися перемогою Путіна. Йому намалювали рекордні 88% підтримки.Церемонія чергового вступу на посаду "президента РФ" запланована на 7 травня.
  • Кілька країн уже заявили, що не делегуватимуть своїх представників на цей захід.
  • Міністерство закордонних справ України заявило, що не бачить підстав для визнання Путіна легітимним президентом РФ і закликало інші країни слідувати цьому прикладу. 
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