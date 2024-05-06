​МЗС: Україна не бачить підстав для визнання Путіна легітимним президентом Росії

Україна не бачить правових підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ.

"Нещодавні резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 17 квітня № 2540 (2024) та Європейського Парламенту від 25 квітня № 2024/2665(RSP) підтверджують неправомочність проведення так званих «виборів» на тимчасово окупованих територіях України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів", - наголосили в міністерстві.

МЗС закликало інші іноземні держави, міжнародні організації та громадськість слідувати цьому прикладу, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності Путіна, продовжувати дієву підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, яка створює загрозу для європейської і світової безпеки.

"У ході так званих березневих «виборів» Російська Федерація порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин. Йдеться насамперед про Статут Організації Об’єднаних Націй, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - йдеться в заяві.