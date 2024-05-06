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​МЗС: Україна не бачить підстав для визнання Путіна легітимним президентом Росії

"У ході так званих березневих «виборів» РФ порушила положення численних міжнародних документів".

​МЗС: Україна не бачить підстав для визнання Путіна легітимним президентом Росії
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Україна не бачить правових підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ.

"Нещодавні резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 17 квітня № 2540 (2024) та Європейського Парламенту від 25 квітня № 2024/2665(RSP) підтверджують неправомочність проведення так званих «виборів» на тимчасово окупованих територіях України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів", - наголосили в міністерстві.

МЗС закликало інші іноземні держави, міжнародні організації та громадськість слідувати цьому прикладу, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності Путіна, продовжувати дієву підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, яка створює загрозу для європейської і світової безпеки.

"У ході так званих березневих «виборів» Російська Федерація порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин. Йдеться насамперед про Статут Організації Об’єднаних Націй, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - йдеться в заяві.

  • Так звані президентські вибори в Росії відбулися 15-17 березня і завершилися перемогою Путіна. Йому намалювали рекордні 88% підтримки.
  • Інавгурація відбудеться 7 травня, її перегляд зроблять примусовим для громадян.
  • Представники Чехії та Естонії заявили, що не будуть відвідувати захід. Латвійські дипломати також проігнорують інавгурацію.
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