У Швеції урочисто відкрили пісенний конкурс "Євробачення-2024"

У неділю, 5 травня, у шведському Мальме відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Це так званий "бірюзовий хідник", де проходять цьогорічні учасники.
Про це пише "Суспільне".
У заході взяли участь 36 із 37 учасників конкурсу. Винятком була ізраїльська делегація через день пам'яті жертв Голокосту. В учасників брали інтерв’ю шведський драг-виконавець Elecktra та британський драг-виконавець Tia Kofi
Представниці від України alyona alyona & Jerry Heil подарували ведучому український великодній кошик і показали традицію "битися" пофарбованими яйцями.
Співачки вийшли на бірюзовий хідник у вбранні, на якому начеплені ключі. Це символізувало втрачені домівки через війну в Україні – коли ключ є, а дому вже немає.
Також артистки нагадали, що збиратимуть кошти на відбудову української школи – гімназії у Дніпропетровській області.
- 68-й пісенний конкурс пройде у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (Україна виступатиме у першій половині першого півфіналу під номером 5), а грандфінал – на 11 травня.
- Україну представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Вони виступлять у першому півфіналі шоу під порядковим номером 5.
- Номер для співачок поставила українська режисерка, номінантка на "Ґреммі" за найкраще музичне відео Таню Муіньо.
- Тим часом у шведському Мальме, де проходитиме Євробачення, очікуються масові демонстрації проти участі Ізраїлю в конкурсі.