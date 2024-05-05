В Єгипті завершилися переговори про припинення вогню у Газі

У Єгипті останній раунд переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом про припинення вогню у Газі завершився взаємними звинуваченнями сторін.

Про це пише АР.

Як йдеться у повідомленні, перемовини завершилися в Каїрі після "поглиблених і серйозних обговорень". ХАМАС повторив свої ключові вимоги, які Ізраїль знову відхилив.

"Після попередніх ознак прогресу перспективи, здавалося, потьмяніли, оскільки прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху пообіцяв протистояти міжнародному тиску , щоб зупинити війну", – додали у виданні.

Ізраїль закрив свій головний пункт пропуску для доставки вкрай необхідної гуманітарної допомоги до Гази після атак ХАМАСу.

Крім того, за словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, ХАМАС несерйозно ставиться до угоди, тому можлива "потужна операція в найближчому майбутньому в Рафаху та інших місцях по всій Газі".

Зазначається, що Ізраїль не направив делегацію на переговори за посередництва Єгипту та Катару. Єгипетські державні ЗМІ повідомили, що делегація ХАМАС вирушила для переговорів у Катар, де група має політичний офіс, і повернеться до Каїра для подальших переговорів у вівторок.

Ще однією загрозою переговорам є закриття Ізраїлем місцевих офісів катарської супутникової мережі новин Al Jazeera, звинувативши її в підбурюванні проти Ізраїлю.