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Ізраїль не може погодитися на закінчення військової операції проти ХАМАС, - Нетаньягу

На думку прем'єра, це означатиме капітуляцію.

Ізраїль не може погодитися на закінчення військової операції проти ХАМАС, - Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Ізраїль не вважає за можливе прийняти пропозицію щодо завершення військової операції проти руху ХАМАС, він має виконати намічені цілі.

Про це заявив The Times of Israel прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ізраїль не може прийняти таке. Ми не готові миритися із ситуацією, за якої батальйони ХАМАС вийдуть зі своїх бункерів, знову візьмуть Газу під контроль, відновлять військову інфраструктуру і знову загрожуватимуть громадянам Ізраїлю по сусідству, містам на півдні, скрізь у країні", - сказав він.

Прем'єр наголосив, що зраїль не погодиться на вимоги ХАМАС (остаточно припинити військову операцію задля встановлення перемир'я в Секторі Гази та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС), що означають капітуляцію.

Нетаньягу пояснив, що, якщо Ізраїль погодиться, це лише наблизить початок наступного конфлікту. Водночас Нетаньягу сказав, що Ізраїль все ще готовий на угоду про тимчасове припинення вогню, однак рух не хоче змінювати свою позицію щодо її умов.

Напередодні видання CNN повідомило, що Ізраїль і ХАМАС близькі до підписання угоди щодо припинення вогню

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