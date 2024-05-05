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Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall

Цьогоріч німецький концерн Rheinmetall планує поставити Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів.

Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Фото: ЕРА/UPG

Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів від німецького оборонного підприємства Rheinmetall.

Про це заявив очільник концерну Армін Паппергер і додав, що постачання артилерійських боєприпасів буде у рамках оборонної допомоги Україні, розповідають у виданні Handelsblatt.

Він наголосив, що цього року Rheinmetall має поставити "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів для Сил оборони України. І серед них будуть також і прототипи артилерійських боєприпасів із дальністю аж у 100 км.

"Зараз компанія зосереджена, в тому числі, на виробництві артилерійських боєприпасів. Артилерія змінює правила", — заявив Паппергер.

Наразі Україна може лише обмежено відповісти на російські артилерійські атаки через брак боєприпасів.

А в Європі, і в США потужності з виробництва артилерійських боєприпасів в останні роки поступово скорочувалися. До російського нападу на Україну потужність Rheinmetall становила близько 70 000 снарядів на рік. Цього року група DAX вже очікує 700 000 снарядів . У середньостроковій перспективі має бути 1,1 млн.

"Західний світ не готовий до звичайної війни", — підкреслив Паппергер.

Наразі найпотужнішими боєприпасами вважаються 155-мм артилерійські снаряди, які Україна має або мала на озброєнні на сьогоднішній день, також надійшли в Україну завдяки німецькій допомозі, але не від Rheinmetall. Це були боєприпаси Vulcano у різних версіях.

А ось скільки всього нових прототипів боєприпасів на 100 км буде поставлено в Україну — невідомо. Можна лише припустити, що поки що йдеться про незначну партію для випробування в умовах складного поля бою, які потім будуть удосконалюватися з урахуванням відгуків від наших військових.

  • Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні, оскільки планує досягти рекордних 10 мільярдів євро продажів цього року/
  • Німецьке оборонне підприємство Rheinmetall планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до 700 тисіч снарядів на рік за допомогою розширення виробничих потужностей та будівництва нових заводів в Україні та Литві.
  • У лютому у Німеччині почали будувати завод Rheinmetall, де вироблятимуть артилерійські снаряди. Вартість заводу складатиме орієнтовно 300 мільйонів євро, на підприємстві працюватимуть 500 робітників.
  • На початку грудня стало відомо, що Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже у 2024 році. У підприємстві очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx. 
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