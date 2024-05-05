Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall

Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів від німецького оборонного підприємства Rheinmetall.

Про це заявив очільник концерну Армін Паппергер і додав, що постачання артилерійських боєприпасів буде у рамках оборонної допомоги Україні, розповідають у виданні Handelsblatt.

Він наголосив, що цього року Rheinmetall має поставити "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів для Сил оборони України. І серед них будуть також і прототипи артилерійських боєприпасів із дальністю аж у 100 км.

"Зараз компанія зосереджена, в тому числі, на виробництві артилерійських боєприпасів. Артилерія змінює правила", — заявив Паппергер.

Наразі Україна може лише обмежено відповісти на російські артилерійські атаки через брак боєприпасів.

А в Європі, і в США потужності з виробництва артилерійських боєприпасів в останні роки поступово скорочувалися. До російського нападу на Україну потужність Rheinmetall становила близько 70 000 снарядів на рік. Цього року група DAX вже очікує 700 000 снарядів . У середньостроковій перспективі має бути 1,1 млн.

"Західний світ не готовий до звичайної війни", — підкреслив Паппергер.

Наразі найпотужнішими боєприпасами вважаються 155-мм артилерійські снаряди, які Україна має або мала на озброєнні на сьогоднішній день, також надійшли в Україну завдяки німецькій допомозі, але не від Rheinmetall. Це були боєприпаси Vulcano у різних версіях.

А ось скільки всього нових прототипів боєприпасів на 100 км буде поставлено в Україну — невідомо. Можна лише припустити, що поки що йдеться про незначну партію для випробування в умовах складного поля бою, які потім будуть удосконалюватися з урахуванням відгуків від наших військових.