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Історична перемога: Садік Хан втретє став мером Лондона

Раніше нікому не вдавалося втриматися на посаді мера британської столиці понад два терміни поспіль.

Історична перемога: Садік Хан втретє став мером Лондона
Фото: EPA/UPG

Представника опозиційної Лейбористської партії Садіка Хана переобрано на посаду мера Лондона. Він займе цю посаду втретє. До нього нікому не вдавалося втриматись на посаді мера британської столиці понад два терміни поспіль, повідомляє DW.  

У суботу, 4 травня, британські ЗМІ повідомили остаточні результати місцевих виборів, які відбулися у Великій Британії.

За результатами голосування, 53-річний Садік Хан набрав 43,8% голосів. Його суперницю від Консервативної партії – 69-річну Сьюзен Холл – підтримали 32,7% голосуючих. Загальна явка на виборах у Лондоні становила 40,5%, що на 1,5% нижче, ніж у 2021 році.

Виходець із мігрантської родини пакистанців Садік Хан у 2016 році став першим мусульманським мером однієї зі столиць країн Заходу. У ході своєї виборчої кампанії він обіцяв виборцям, зокрема, збудувати в Лондоні 40 000 дешевих соціальних квартир, а також забезпечити школярів безкоштовними обідами.

До середини 1980-х років Лондоном управляла міська рада, потім за рішенням уряду Маргарет Тетчер він був скасований, а його функції були передані у відання урядових організацій та різних районних рад.

Посада мера Лондона була заснована у 2000 році. Вибори градоначальника відбуваються кожні чотири роки. З цього часу мерами міста були Кен Лівінгстон – з 2000 по 2008 рік та Борис Джонсон – з 2008 по 2016 рік.

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