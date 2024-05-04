Лейбористи впевнені, що Садік Хан втретє отримає посаду мера Лондона

Лейбористська партія ‒ найбільша опозиційна політична сила Великої Британії ‒ впевнена, що чинний мер Лондона Садік Хан, представник партії, отримає історичний третій термін на посаді.
Про це пише Bloomberg.
Лейбористи заявили про коливання на свою користь у перших оголошених результатах виборів мера британської столиці. Відповідно до даних, оприлюднених мерією в суботу, виборчі округи Мертон і Вондсворт та Грінвіч і Льюішем повідомили про збільшення частки голосів лейбористів на 5,1% і 4,5% відповідно.
Кандидату від Консервативної партії, 69-річній Сьюзен Холл потрібно було б отримати аналогічні коливання, щоб перемогти Хана.
“Хоча вважалося, що 53-річний Хан легко виграє третій термін (у деяких опитуваннях громадської думки він випереджав з двозначними цифрами), дані про явку, опубліковані після голосування в четвер, “підігріли чутки” про “рівні перегони””, ‒ зазначає водночас видання.
Однак вчора лідер лейбористів Кір Стармер висловив упевненість, що Хан переможе.
- Перегони на посаду мера Лондона ‒ найвагомішої посади у Великобританії, яка обирається прямими виборами — були одним із найбільших випробувань настроїв виборців перед загальними виборами. Лейбористи Стармера досягли значного успіху в місцевих перегонах, отримавши місце в парламенті, новий пост мера в Іст-Мідлендсі та сотні місць у радах.