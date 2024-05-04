Санкції ЄС торкнуться третини російського СПГ, — Politico

Санкції торкнуться лише близько чверті російських прибутків від СПГ у розмірі 8 мільярдів євро.

Вперше за 2 роки від початку російського вторгнення в Україну, ЄС націлить свою санкційну політику на прибутковий газовий сектор Росії, пише Politico.

Але пропозиції, які розглядаються, торкнуться лише частки мільярдів, які Москва отримує щорічно від зрідженого природного газу, залишаючи достатньо коштів для військових зусиль агресора.

Дипломати ЄС заявили, що Європейська комісія готова невдовзі оприлюднити пропозицію про заборону перепродажу московського скрапленого газу в портах ЄС. Комісія також звернеться з проханням ввести обмеження на три майбутні російські проєкти з видобутку скрапленого природного газу.

Ці заходи стануть частиною 14-го пакету санкцій Брюсселя.

Санкції щодо СПГ покликані придушити прибутковий для Кремля бізнес, завдяки якому її енергетичні вантажі переміщуються по всьому світу. Однак, як зазначено в проєкті пропозицій, який все ще може бути змінений, згідно з оцінками експертів і даними Politico, санкції торкнуться лише близько чверті російських прибутків від СПГ у розмірі 8 мільярдів євро.

Це відбудеться на тлі неодноразових попереджень про те, що зусилля ЄС і Заходу, спрямовані на те, щоб позбавити Москву доходів від викопного палива, здебільшого провалилися. Хоча ЄС заборонив імпорт російського вугілля і морської нафти, численні лазівки й тактика ухиляння продовжують спрямовувати гроші до Кремля.

Припинення перепродажу російського СПГ до ЄС вимагатиме від Москви перегляду її нинішньої бізнес-моделі, а це неабиякий подвиг. Без європейських портів як зручних перевалочних пунктів, Росії доведеться використовувати спеціально обладнані криголами, які прорубують кригу Арктичного моря, яких зараз не вистачає, щоб доставити її газ до Азії.

Експерти стверджують, що це завдало б шкоди російському заводу з виробництва скрапленого природного газу на Ямалі вартістю 27 мільярдів доларів США.

Від санкцій дя СПГ Росії, найбільше постраждають імпортери — іспанська Naturgy, французька Elengy та бельгійська Fluxys, які мають довгострокові контракти з російським проєктом "Ямал СПГ".

Але неясно, чи дозволять санкції ЄС безпечно розірвати контракти в односторонньому порядку, не наражаючись на штрафні санкції або судові позови з боку російських партнерів.

Європейська комісія досі чинила опір санкціям щодо СПГ, попри неодноразові прохання з боку країн Балтії та Польщі. Однак нова пропозиція, схоже, швидко збирає політичну підтримку.

Однак, Єврокомісії доведеться постаратися, щоб усі 27 країн підтримали нові штрафні санкції щодо СПГ, а це є обов'язковою умовою для запровадження будь-яких санкцій.

Угорщина, наприклад, знову може накласти вето, зважаючи на її історичний досвід блокування обмежень на російський газ з принципових міркувань.

Санкції "покликані завдати шкоди російській економіці та її здатності вести війну в Україні. Тим більше 14-й пакет має бути комплексним і потужним", зазначив євродипломат.