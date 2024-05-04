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Британський закон про депортацію мігрантів оскаржать у суді

Позов подала профспілка держслужбовців.

Британський закон про депортацію мігрантів оскаржать у суді
Фото: armyinform.com.ua

Закон, ухвалений обома палатами британського парламенту та підписаний королем Чарльзом ІІІ, який передбачає депортацію нелегальних мігрантів до Руанди, буде оскаржено у судовому порядку.

Як повідомляє Sky News, позов до Високого суду Сполученого Королівства подала профспілка FDA, яка захищає права державних службовців.

Суть претензії до документа полягає у тому, що службовцям можуть наказати порушувати ухвали Європейського суду з прав людини для здійснення депортації шукачів притулку.

Феміда визнала, що позов підлягає прийняттю до розгляду, тож вже призначено початок слухань. Вони відбудуться на першому тижні червня.

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