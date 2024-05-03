Велика Британія і Україна розпочали переговори щодо 100-річного партнерства

Йдеться про “весь спектр стосунків”: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон відвідав Київ, де країни розпочали переговори щодо 100-річного партнерства. Про це повідомляє Британське посольство у Києві.

“Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Девід Камерон також підтвердив надання £36 млн допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з £20 млн екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

Також міністр віддав належне стійкості українців перед обличчям російських атак і відзначив, що ця війна є викликом для всього нашого покоління, і Україна не може боротися з нею сама: "Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги".