Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Вірменії питання безпеки в Україні і на Південному Кавказі

2 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з вірменським колегою Араратом Мірзояном.
Як ідеться в дописі Кулеби у соцмережі Х, міністри обговорили питання безпеки в Україні і на Південному Кавказі
"Я привітав угоду про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією. Ми домовилися провести політичні консультації між міністерствами закордонних справ щодо широкого спектру тем, які становлять взаємний інтерес", - зазначив глава МЗСУ.
- Днями Міністерство закордонних справ України привітало домовленості між Азербайджаном та Вірменією щодо делімітації міждержавного кордону на підставі Алма-Атинської декларації 1991 року.
- МЗС заявило, що делімітація кордону на основі поваги до суверенітету, визнання територіальної цілісності, мирне врегулювання суперечностей і відмова від використання чи погрози силою є "необхідною умовою нормалізації відносин між країнами та гарантування стабільності і безпеки в регіоні".