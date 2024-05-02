Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту
Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
ЗМІ: Україна "комариними атаками" залишила РФ без бензину
ЗМІ: Україна "комариними атаками" залишила РФ без бензину
ГоловнаПолітика

Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Вірменії питання безпеки в Україні і на Південному Кавказі

Український міністр відзначив делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією.

Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Вірменії питання безпеки в Україні і на Південному Кавказі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України

2 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з вірменським колегою Араратом Мірзояном.

Як ідеться в дописі Кулеби у соцмережі Х, міністри обговорили питання безпеки в Україні і на Південному Кавказі

"Я привітав угоду про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією. Ми домовилися провести політичні консультації між міністерствами закордонних справ щодо широкого спектру тем, які становлять взаємний інтерес", - зазначив глава МЗСУ.

  • Днями Міністерство закордонних справ України привітало домовленості між Азербайджаном та Вірменією щодо делімітації міждержавного кордону на підставі Алма-Атинської декларації 1991 року.
  • МЗС заявило, що делімітація кордону на основі поваги до суверенітету, визнання територіальної цілісності, мирне врегулювання суперечностей і відмова від використання чи погрози силою є "необхідною умовою нормалізації відносин між країнами та гарантування стабільності і безпеки в регіоні".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies