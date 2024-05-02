Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Вірменії питання безпеки в Україні і на Південному Кавказі

2 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з вірменським колегою Араратом Мірзояном.

Як ідеться в дописі Кулеби у соцмережі Х, міністри обговорили питання безпеки в Україні і на Південному Кавказі

"Я привітав угоду про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією. Ми домовилися провести політичні консультації між міністерствами закордонних справ щодо широкого спектру тем, які становлять взаємний інтерес", - зазначив глава МЗСУ.