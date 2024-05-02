Армія РФ завдала удару по Дніпровському району Херсона, є пошкодження

Окупаційні війська атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого пошкоджено приміщення магазина, вибито шибки в освітньому закладі та житловому будинку.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Ворожим вогнем пошкоджено приміщення магазину, а також повибивало шибки в освітньому закладі та житловому будинку", — повідомив він.
На місці російських ударів працюють фахівці обласної аварійно-рятувальної служби, котрі допомагають містянам провести першочергові ремонтні роботи.
Без постраждалих.
- Російська армія повністю знищила дві школи і два дитячих садочки у Херсонській громаді. Ще 26 закладів освіти мають критичний рівень руйнувань.