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Армія РФ завдала удару по Дніпровському району Херсона, є пошкодження

На щастя ніхто не постраждав.

Армія РФ завдала удару по Дніпровському району Херсона, є пошкодження
обстріли школи на Херсонщині
Фото: Олександр Пркудін

Окупаційні війська атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого пошкоджено приміщення магазина, вибито шибки в освітньому закладі та житловому будинку.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ворожим вогнем пошкоджено приміщення магазину, а також повибивало шибки в освітньому закладі та житловому будинку", — повідомив він. 

На місці російських ударів працюють фахівці обласної аварійно-рятувальної служби, котрі допомагають містянам провести першочергові ремонтні роботи.

Без постраждалих.

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