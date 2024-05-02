Армія РФ завдала удару по Дніпровському району Херсона, є пошкодження

На щастя ніхто не постраждав.

Окупаційні війська атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого пошкоджено приміщення магазина, вибито шибки в освітньому закладі та житловому будинку.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ворожим вогнем пошкоджено приміщення магазину, а також повибивало шибки в освітньому закладі та житловому будинку", — повідомив він.

На місці російських ударів працюють фахівці обласної аварійно-рятувальної служби, котрі допомагають містянам провести першочергові ремонтні роботи.

Без постраждалих.