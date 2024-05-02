​Президент Латвії вважає, що переговори про вступ України і Молдови в ЄС цілком реально розпочати у червні

Процес переговорів про вступ України і Молдови до Європейського Союзу буде надзвичайно складним, але розпочати його "цілком реально" вже в червні цього року.
Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, передає телеканал TV3.
Рінкевичс пригадав, що у переговорах про вступ Латвії до ЄС були сфери, в яких дискусії починалися і закінчувалися швидко, а були сфери, де все відбувалося складно.
Щодо України, латвійський президент зазначив, що її вступ до ЄС може означати суттєві зміни в економіці блоку, зокрема, у сільському господарстві. За його словами, складними можуть виявитися питання вимог у сфері охорони навколишнього середовища й реформування державного апарату.
"Членство в ЄС також означає досить багато відповідальності, і в країні, яка зараз перебуває у стані війни, реалізація процесів реформ чи трансформації, безперечно, не така проста. Тому я думаю, що так, ми повинні в червні дати Україні та Молдові позитивний сигнал про те, що ми починаємо переговори. Так, нам треба почати говорити про конкретні речі, але ми маємо розраховувати на те, що цей процес буде непростим, тому що буде багато суперечок, наприклад, щодо сільського господарства", - сказав Рінкевичс.
- Напередодні президенти Латвії, Литви та Естонії Едгарс Рінкевичс, Гітанас Науседа та Алар Каріс у спільній заяві з нагоди 20-ї річниці вступу своїх країн до Європейського Союзу закликали ЄС розпочати у червні переговори про вступ України та Молдови.
- Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для початку перемовин щодо вступу до ЄС. Глава держави зазначив, що тепер зобов’язання має виконати Євросоюз.
- Наприкінці березня глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що прогрес виконання угоди про асоціацію з ЄС становить 77%. Тоді ж прем'єр сказав, що у першій половині цього року "маємо розпочати фактичні переговори про наш вступ".
- Крім того, Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу.
- Нещодавно у ЄС заявили, що для вступу нашої держави до блоку, який нині налічує 27 країн-членів, доведеться збільшити свій кошторис на 20%. Це означатиме, що упродовж семи років ЄС потрібно додатково залучити близько 200 мільярдів євро. Проте в ЄС називають це "виправданою інвестицією".
- Що має змінювати Україна на шляху до ЄС - про це читайте у матеріалі LB.ua.