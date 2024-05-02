​Президент Латвії вважає, що переговори про вступ України і Молдови в ЄС цілком реально розпочати у червні

Процес переговорів про вступ України і Молдови до Європейського Союзу буде надзвичайно складним, але розпочати його "цілком реально" вже в червні цього року.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, передає телеканал TV3.

Рінкевичс пригадав, що у переговорах про вступ Латвії до ЄС були сфери, в яких дискусії починалися і закінчувалися швидко, а були сфери, де все відбувалося складно.

Щодо України, латвійський президент зазначив, що її вступ до ЄС може означати суттєві зміни в економіці блоку, зокрема, у сільському господарстві. За його словами, складними можуть виявитися питання вимог у сфері охорони навколишнього середовища й реформування державного апарату.

"Членство в ЄС також означає досить багато відповідальності, і в країні, яка зараз перебуває у стані війни, реалізація процесів реформ чи трансформації, безперечно, не така проста. Тому я думаю, що так, ми повинні в червні дати Україні та Молдові позитивний сигнал про те, що ми починаємо переговори. Так, нам треба почати говорити про конкретні речі, але ми маємо розраховувати на те, що цей процес буде непростим, тому що буде багато суперечок, наприклад, щодо сільського господарства", - сказав Рінкевичс.