Кримський міст у 2022 році підірвали ракетним паливом, - росЗМІ

Для підриву Керченського мосту у жовтні 2022 року використовувався вибуховий пристрій потужністю, еквівалентною 10 тоннам тротилу. В його основі було тверде ракетне паливо, заховане у бобіни поліетиленової плівки.
Про це повідомило російське видання "Комерсант" з посиланням на матеріали слідства
Видання стверджує, що на початку серпня 2022 року плівка на 22 палетах, що важила 22,7 тонни, була відправлена з Одеси до болгарського міста Русе. Звідти поїхала до грузинського Поті, а потім - до Єревану. Поки плівка знаходилася в єреванському терміналі "Трансальян", вантаж розмитнили, замінивши після цього частину супровідних документів.
4 жовтня плівку на автомобілі DAF було перевезено через грузино-російський кордон у пункті пропуску "Верхній Ларс", а за два дні доставлено на оптову базу в Армавірі (Краснодарський край). Там палети завантажили в машину International ProStar із причепом, якою керував громадянин Росії Махір Юсубов (він не знав про плани). Водій мав доставити плівку від ульянівського ТОВ ПЕК-34 на адресу зареєстрованого у Сімферополі ТОВ "Екстра". Такі складні переміщення, йдеться в матеріалах справи, були необхідні для того, щоб послабити увагу силовиків до вантажу.
Російські експерти вважають, що для детонації використовувалася вибухова речовина на основі гексогену. Детонатор, також прихований під плівкою, спрацював від сигналу GPS-навігатора.
Внаслідок вибуху стався обвал двох прольотів мосту, що з'єднують 235-у та 236-у опори, а також пошкоджено 17 вагонів-цистерн вантажного поїзда. Російський Слідчий комітет вважає, що цей вибух організувала Служба безпеки України.
- З початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Керченський (Кримський) міст двічі зазнав атак. У жовтні 2022 року на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою, зруйнувавши кілька прольотів автомобільної дороги. У липні 2023 року міст атакували морські безпілотники. Після обох атак рух мостом на якийсь час зупиняли.
- Минулого року в Міноборони говорили, що Україна не підриває Кримський міст, щоб росіяни змогли втекти з півострова.
- При цьому ГУР Міноборони порадило людям в Криму не користуватися зведеним окупантами мостом. Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ. Саме її безпілотники вперше вразили цю споруду в 2022.
- На початку квітня цього року британське видання The Guardian писало з посиланням на джерела в українській спецслужбі, що ГУР готує третю - "неминучу" - атаку на Керченський міст у першій половині 2024 року.
- Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес прокоментував надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Він зазначив, що їх можна використати для точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в окупованому Криму. "Я не знаю, чи використання ATACMS проти Керченського мосту – це їх найкраще використання. Їх потрібно було би так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту", - зазначив Годжес.
Постпред України в ООН Сергій Кислиця також натякав на руйнування Кримського мосту в 2024 році.