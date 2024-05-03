Кримський міст у 2022 році підірвали ракетним паливом, - росЗМІ

Вибух 8 жовтня 2022 року зруйнував два прольоти автомобільної частини мосту, а також підпалив цистерни в поїзді, який опинився поряд під час вибуху.

Для підриву Керченського мосту у жовтні 2022 року використовувався вибуховий пристрій потужністю, еквівалентною 10 тоннам тротилу. В його основі було тверде ракетне паливо, заховане у бобіни поліетиленової плівки.

Про це повідомило російське видання "Комерсант" з посиланням на матеріали слідства

Видання стверджує, що на початку серпня 2022 року плівка на 22 палетах, що важила 22,7 тонни, була відправлена з Одеси до болгарського міста Русе. Звідти поїхала до грузинського Поті, а потім - до Єревану. Поки плівка знаходилася в єреванському терміналі "Трансальян", вантаж розмитнили, замінивши після цього частину супровідних документів.

4 жовтня плівку на автомобілі DAF було перевезено через грузино-російський кордон у пункті пропуску "Верхній Ларс", а за два дні доставлено на оптову базу в Армавірі (Краснодарський край). Там палети завантажили в машину International ProStar із причепом, якою керував громадянин Росії Махір Юсубов (він не знав про плани). Водій мав доставити плівку від ульянівського ТОВ ПЕК-34 на адресу зареєстрованого у Сімферополі ТОВ "Екстра". Такі складні переміщення, йдеться в матеріалах справи, були необхідні для того, щоб послабити увагу силовиків до вантажу.

Російські експерти вважають, що для детонації використовувалася вибухова речовина на основі гексогену. Детонатор, також прихований під плівкою, спрацював від сигналу GPS-навігатора.

Внаслідок вибуху стався обвал двох прольотів мосту, що з'єднують 235-у та 236-у опори, а також пошкоджено 17 вагонів-цистерн вантажного поїзда. Російський Слідчий комітет вважає, що цей вибух організувала Служба безпеки України.