МВФ: Росія прямує до "дефолтного" рівня частки у світовому ВВП
МВФ: Росія прямує до "дефолтного" рівня частки у світовому ВВП
В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні
В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру
Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСвіт

Генпрокуратура Вірменії хоче притягнути Пашиняна до відповідальності через делітімацію кордону з Азербайджаном

Йому намагаються інкримінувати державну зраду.

Генпрокуратура Вірменії хоче притягнути Пашиняна до відповідальності через делітімацію кордону з Азербайджаном
Нікол Пашинян
Фото: EPA

Генеральна прокуратура Вірменії хоче притягнути до кримінальної відповідальності прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна, передає видання "Новини Вірменії".

На засіданні парламенту 3 травня генпрокурор Анна Вардапетян повідомила, що відповідну заяву уже скерували до Ради національно безпеки. 

Пашиняна хочу звинуватити у державній зраді через делімітацію кордону з Азербайджаном, унаслідок чого йому передали чотири вірменські села.

"Заява скерована до РНБ для перевірки документів, зокрема, низки свідоцтв на власність, які прикріплені до документа. Після перевірки буде обговорено питання щодо порушення кримінальної справи", - сказала Вардапетян депутатам.

  • Минулого місяця Нікол Пашинян дав інтерв'ю британським журналістам, у якому пояснив необхідність передачі чотирьох сіл Азербайджану згідно з договором про делімітацію кордону. 
  • Як пише The Guardian, Пашинян заявив, що альтернативою такому рішенню "була війна". При цьому він наголосив, що країна має відчутний дефіцит зброї.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies