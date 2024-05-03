Генпрокуратура Вірменії хоче притягнути Пашиняна до відповідальності через делітімацію кордону з Азербайджаном

Генеральна прокуратура Вірменії хоче притягнути до кримінальної відповідальності прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна, передає видання "Новини Вірменії".

На засіданні парламенту 3 травня генпрокурор Анна Вардапетян повідомила, що відповідну заяву уже скерували до Ради національно безпеки.

Пашиняна хочу звинуватити у державній зраді через делімітацію кордону з Азербайджаном, унаслідок чого йому передали чотири вірменські села.

"Заява скерована до РНБ для перевірки документів, зокрема, низки свідоцтв на власність, які прикріплені до документа. Після перевірки буде обговорено питання щодо порушення кримінальної справи", - сказала Вардапетян депутатам.