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МЗС України і Вірменії проведуть політичні консультації

Конкретні теми консультацій наразі не оприлюднені.

МЗС України і Вірменії проведуть політичні консультації
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Очільники МЗС України та Вірменії Дмитро Кулеба й Арарат Мірзоян під час розмови обговорили низку важливих питань. 

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

“Я розмовляв із міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном, щоб обговорити динаміку безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі. Я привітав угоду про делімітацію кордону між Азербайджаном і Вірменією”, - написав Кулеба. 

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Він додав, що домовився із вірменським колегою про проведення політичних консультацій між МЗС із широкого кола тем, що становлять взаємний інтерес.

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