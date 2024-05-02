Апарат ВР затримує оприлюднення проєкту заборони УПЦ (МП) до другого читання, – глава профільного комітету

Сьогодні, 2 травня, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Апарату парламенту. Народні депутати вимагають роз’яснити їм, чому протягом місяця так і не оприлюднили на сайті Верховної Ради текст урядового законопроєкту 8371 до другого читання, повідомляє громадська ініціатива “Голка” із посиланням на голову Комітету Микиту Потураєва.

Рішення про звернення до Апарату ВР члени комітету підтримали одноголосно.

“Я вкрай здивований такою безпрецентною затримкою із оприлюдненням проєкту у Апараті. Тим більше, що це стосується закону, який значно посилить як національну безпеку, так і суспільну єдність”, – сказав Потураєв.

Громадська ініціатива “Голка” напередодні засідання комітету отримала від Апарату Верховної Ради відповідь на своє звернення щодо того, чому за місяць урядова законодавча ініціатива так і не з’явився на сайті до другого читання.

“Порівняльна таблиця до зазначеного законопроєкту може бути надана та з’явиться на офіційному сайті Верховної Ради України після повної процедури проходження законопроєкту, підготовленого до розгляду у другому читанні відповідно до технологічної схеми”, – йдеться у відповіді Апарату.

“Законопроєкт проголосований профільним комітетом на початку квітня. Заходимо на другий місяць, як тексту нема на офіційному сайті. Це кілька сторінок, які дуже легко і швидко можна опрацювати. Апарат Врховної Ради, який є фактично адміністративно-бюрократичним відділом для народних депутатів, тепер приймає рішення його ховати і свідомо гальмувати до другого читання всупереч волі депутатів та українців, а також в порушення законодавства. Це є очевидним перевищенням повноважень з відповідними наслідками”, – зазначила заступниця голови фракції “Голос” народна депутатка Юлія Клименко.

Громадська ініціатива “Голка” зазначає, що цю законодавчу ініціативу погодилися підтримати у другому читанні майже всі фракції та депутатські групи у парламенті.