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Центр протидії дезінформації запевнив, що інформація про підготовку звільнення Умєрова є фейком

ЦПД каже, що йому поширену інформацію не підтвердили.

Центр протидії дезінформації запевнив, що інформація про підготовку звільнення Умєрова є фейком
Рустем Умєров
Фото: скріншот

Центр протидії дезінформації заявив, що наведені в медіа дані про підготовку звільнення міністра оборони Рустема Умєрова є фейком.

Центр запевнив, що верифікував інформацію у "відповідних структур" і сказав, що вона не відповідає дійсності. У кого саме ЦПД верифікував дані – не уточнили.

"Важливо дуже обережно працювати з інформацією, яка стосується Сил оборони. Від цього залежить безпека держави", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні в медіа поширили інформацію про нібито підготовку заміни віцепрем'єра Олександра Кубракова на міністра оборони Рустема Умєрова.

Дані про звільнення Кубракова лунали й раніше, але на фракції "Слуга народу" за кадрові рішення не вистачило голосів, тож на голосування в залі це не виносили. 

Рустем Умєров очолює міністерство оборони з осені 2023-го. 

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