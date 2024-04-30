Механізм евакуації дітей з фронтових територій потребує змін, – бойова медикиня Ірини Цибух

В Україні необхідно розробити механізм вилучення дітей із сімей, які відмовляються від евакуації з зони бойових дій. Якщо батьки не хочуть подбати про безпеку своїх дітей, цю роль має взяти на себе держава.

Таку думку висловила бойова медикиня Ірина Цибух на позивний «Чека» у новому випуску проєкту «Станція Краматорськ», який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ.

Вона вважає, що це важлива проблема, адже діти не можуть самостійно заявити про свої потреби у суспільстві, щоб запустити якісь зміни у питаннях евакуації з зони бойових дій. Гостя програми наголошує, що діти не повинні жити в небезпеці та в ізоляції лише через рішення батьків.

Ірина Цибух зазначила, що зміни щодо регулювання питання вивезення дітей з зони бойових дій, зокрема їх вилучення з сімей у разі відмови батьків евакуюватися, потребує комплексного підходу. У цей процес має бути залучено велику кількість державних відомств, зокрема правоохоронних. Мають бути пропрацьовані механізми не лише надання таким дітям місця проживання, а й питання повернення їх у сім’ю у разі, якщо їхній населений пункт більше не буде знаходитися на лінії фронту.

«Потрібен основний регуляційний інструмент, який би говорив, що ми не стільки даємо дитині якісь умови, ми в першу чергу забираємо дитину з дуже травматичного досвіду, з-під обстрілів, травм для здоров’я – від контузій до серйозних поранень. Це про травму і безпеку. І якщо держава не забезпечує цієї безпеки, тому що батьки так вирішили, це хороша тема для наукової дискусії», - сказала бойова медикиня.

Ірина додала, що побоюється моменту, коли до неї на евакуацію на лінії фронту може потрапити дитина. Адже не завжди бойові медики мають кваліфікацію та необхідні засоби для роботи з дітьми.

Гостя нової програми фотографів-документалістів Костянтина і Влади Ліберових «Станція Краматорськ» – Ірина «Чека» Цибух. У цивільному житті Ірина продюсерка та керівниця проєктів, до повномасштабного вторгнення працювала на «Суспільному». Їздила у ротації на Донбас як військовий парамедик з 2015 року. Сьогодні Ірина працює бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону «Госпітальєри», який займається медичною евакуацією військових в гарячих точках на лінії фронту. У 2023 році президент нагородив Ірину орденом «За заслуги».

Як відомо, наразі в Україні діє постанова уряду про примусову евакуацію дітей із населених пунктів у зоні бойових дій. Населені пункти, з яких ведеться примусова евакуація, визначаються місцевими військовими адміністраціями. Процедура передбачає евакуацію неповнолітніх разом з одним з батьків чи опікунів, який не може відмовитись від виїзду з небезпечного населеного пункту.