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Нацрада з питань телебачення закликала європейських партнерів до регулювання Telegram

Голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення вважає, що офіційним особам і державним організаціям не слід мати акаунти в Telegram.

Нацрада з питань телебачення закликала європейських партнерів до регулювання Telegram
Фото: EPA/UPG

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликала європейських партнерів внести месенджер Telegram до переліку цифрових платформ, які підлягають регуляції, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Я не змінила своєї думки про те, що Telegram потрібно регулювати. Ми працюємо з європейськими партнерами для того, щоб Telegram внести до переліку великих цифрових платформ, які підлягають регуляції і можуть бути в таких випадках, випадках блокувань або випадках порушень законодавства оштрафовані, як це відбувається з іншими кампаніями, які є в цьому переліку", – повідомила голова Нацради Ольга Герасим'юк в ефірі телемарафону.

Вона висловила думку, що офіційним особам і державним організаціям не слід мати акаунти в Telegram.

"Я постійно кажу це і повторю зараз, що я вважаю, що хоча Telegram дуже зручна форма комунікації, але офіційні особи та офіційні державні організації мають бути поза Telegram. І потрібно цю заборону вводити негайно, на мій погляд", – сказала Герасим'юк.

Нещодавно Telegram заблокував чатбот української розвідки "єВорог". Наразі роботу відновили. Водночас у ГУР запевнили, що персональні дані українців у безпеці.

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