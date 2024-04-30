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На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії

Відео з відкритих джерел свідчить про знищення кількох складів плануючих авівабомб.

На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

На аеродромі "Кущевська" в РФ українські дрони знищили склад російських авіабомб, що зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки. 

У суботу, 27 квітня, СБУ завдала удару дронами по аеродрому "Кущевська", а також по Ільському і Слов’янському НПЗ у Краснодарському краї. Міноборони Росії заявило про збиття 66 БПЛА, що свідчить про масштаб атаки, робить висновок Міноборони Британії.

На аеродромі “Кущевська” розміщена низка російських винищувачів, у тому числі Су-34 і Су-35. Вони щодня використовуються для нанесення ударів по позиціях українського фронту, включаючи інтенсивне використання плануючих бомб. 

Відео з відкритих джерел свідчать про знищення кількох складів плануючих авіабомб. Російські винищувачі з аеродрому “Кущевська” та ряду інших авіабаз зазвичай здійснюють від 100 до 150 бойових вильотів на день, значний відсоток з них запускає боєприпаси по всій лінії фронту, оскільки Росія намагається досягти проривів за допомогою вогневої потужності.

Здатність України перешкодити російській тактичній авіації, зокрема використанню плануючих бомб, є ключовою для ширшої оборони фронту. Цей успішний удар, ймовірно, змусить Росію розосередити винищувачі, а також перерозподілити засоби ППО для закриття прогалин, повідомляє Міноборони Британії. 

  • У ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевская" та Ільський і Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.
  • Пізніше стало відомо, що Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ через атаку дронів частково призупинив роботу.
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