У Києві комунальники розпочинають демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів).

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з приблизно 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 кг.

Попередньо фахівці дослідили конструкцію, аби зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити. Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Фото: КМДА Демонтаж композиції на честь Переяславської ради

Арку дружби народів була відкрили 1982 року в Хрещатому парку на честь "возз'єднання" України з Росією. Будівництво тривало близько чотирьох років і було приурочене до ювілею утворення СРСР. Відкрили монумент напередодні річниці Жовтневої революції. Арка народів складається з трьох елементів: арки у вигляді величезної веселки, бронзової скульптури двох трудящих (українця і росіянина, які тримають вгорі стрічку з орденом "Дружби народів") і гранітної скульптури зі сценою Переяславської ради. За монументом розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається вид на Дніпро та його лівий берег.

Переяслівську раду в 1654 році скликав гетьман Богдан Хмельницький. Передбачала угоду з Московією та присягу козаків на вірність царю, який взамін мав гарантувати права українського народу.

У травні 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер це – Арка Свободи українського народу. 26 квітня в києві демонтували пам'ятник біля Арки.

В Інституті нацпам'яті вважають, що незважаючи на перейменування, Арка дружби народів підлягає повному демонтажу. У КМДА відповіли, що місто наразі не демонтуватиме арку, а простір біля неї отримає нову концепцію.