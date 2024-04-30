​Фіцо висміяв ініціативу словаків, під час якої зібрали 4 млн євро на боєприпаси для України
​Фіцо висміяв ініціативу словаків, під час якої зібрали 4 млн євро на боєприпаси для України
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Telegram блокував чатбот української розвідки "єВорог". Наразі роботу відновили (доповнено)
Telegram блокував чатбот української розвідки "єВорог". Наразі роботу відновили (доповнено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
ГоловнаСуспільствоЖиття

​У Києві демонтують монумент на честь Переяславської ради

Його зберігатимуть у Державному музеї авіації.

​У Києві демонтують монумент на честь Переяславської ради
демонтаж композиції на честь Переяславської ради
Фото: КМДА

У Києві комунальники розпочинають демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів).

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з приблизно 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 кг.

Попередньо фахівці дослідили конструкцію, аби зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити. Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Демонтаж композиції на честь Переяславської ради
Фото: КМДА
Демонтаж композиції на честь Переяславської ради

Арку дружби народів була відкрили 1982 року в Хрещатому парку на честь "возз'єднання" України з Росією. Будівництво тривало близько чотирьох років і було приурочене до ювілею утворення СРСР. Відкрили монумент напередодні річниці Жовтневої революції. Арка народів складається з трьох елементів: арки у вигляді величезної веселки, бронзової скульптури двох трудящих (українця і росіянина, які тримають вгорі стрічку з орденом "Дружби народів") і гранітної скульптури зі сценою Переяславської ради. За монументом розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається вид на Дніпро та його лівий берег.

Переяслівську раду в 1654 році скликав гетьман Богдан Хмельницький. Передбачала угоду з Московією та присягу козаків на вірність царю, який взамін мав гарантувати права українського народу. 

  • У 2016 році тодішній міністр культури Євген Нищук пропонував знести Арку дружби народів, а на її місці встановити пам'ятник воїнам АТО.
  • У 2015 році головний архітектор Києва Сергій Целовальник також пропонував знести Арку Дружби народів. "Яка це дружба, якщо російські війська прийшли на нашу землю з танками?" – говорив він.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies