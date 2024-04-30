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Через ракетний удар по Одесі загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв

Внаслідок атаки на Одесу 5 людей загинули, понад 30 отримали поранення.

Через ракетний удар по Одесі загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв
Борис Васильєв
Фото: Міжнародний гуманітарний університет

Через вчорашній ракетний удар по Одесі загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Про це йдеться у повідомленні навчального закладу у “Фейсбуці”. 

“29 квітня 2024 року сталась страшна трагедія в  Одесі внаслідок ворожої атаки на місто. Внаслідок цього перестало битися серце нашого колеги, проректора з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності Бориса Володимировича Васильєва”, – йдеться у повідомленні.

Керівництво та колектив Міжнародного гуманітарного університету висловили щирі співчуття рідним, друзям, усім, хто знав, любив та шанував Бориса Володимировича.

29 квітня внаслідок атаки на Одесу 5 людей загинули, понад 30 поранених. Через обстріл виникла пожежа у будинку екснардепа Сергія Ківалова. Він також отримав поранення

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