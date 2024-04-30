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​Один із командирів підрозділів 59 ОМПБр розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку: "Росіяни лізуть постійно"

Військовий наголосив, що цивільне населення зараз має готуватись до війни.

​Один із командирів підрозділів 59 ОМПБр розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку: "Росіяни лізуть постійно"
Максим “Кондор” з 59 ОМПБр
Фото: Український свідок

Після того, як росіяни захопили Авдіївку, ситуація на цьому напрямку змінилася: для штурму посадок потрібно задіювати менше людей, тому ворог перекидає резерви.

У новому відео проєкту "Український Свідок" – Максим “Кондор” з 59 ОМПБр розповів про те, що зараз відбувається на Авдіївському напрямку, про проблеми мобілізації та СЗЧ (самовільне залишення частини), про молодих та літніх людей у війську, а також про те, як росіяни вчаться у нас воювати.

"Після взяття Авдіївки росіяни почали частіше використовувати авіацію та КАБи, сконцентрували більше артилерії, – розповідає Максим. – Для штурму посадок необхідна менша кількість людей, ніж для міських боїв. Отже, у росіян з’являються резерви і лізуть вони постійно", – зазначив військовий.

"Кондор" вважає, що цивільне населення зараз має готуватись до війни.

"Коли людина потрапить до армії, то вона вже буде готова і знатиме, що робити. Чоловіки чомусь не готуються, вони ховаються від ТЦК... Хто готується – так це жінки та дівчата. Деякі з них йдуть туди, куди чоловік не піде. Наприклад, нещодавно у нашому підрозділі з’явилась жінка-штурмовичка", – пояснив він.

Але, на думку бійця, ухилянти – не єдина проблема з мобілізацією, яку ми маємо на сьогодні.  

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