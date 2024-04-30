Шмигаль провів розмову з новим прем'єр-міністром Ірландії

Голова українського уряду привітав свого нового колегу із вступом на посаду.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за допомогою відеозв'язку поспілкувався із новим очільником уряду Республіки Ірландія Саймоном Гаррісом. Про розмову з колегою він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Шмигаль привітав Гарріса зі вступом на посаду та запропонував продовжити активний діалог між двома країнами. Прем'єр також розповів ірландському візаві про ситуацію на полі бою та російські обстріли цивільної інфраструктури.

Український голова уряду подякував Ірландії за підтримку євроінтеграції України та заявив, що "розраховує на солідарність, щоб розпочати процес перемовин про вступ до Євросоюзу до кінця червня".

Ще одна тема розмови - конфіскація російських активів. Україна "працює з усіма стейкхолдерами, щоб знайти ефективні правові механізми та змусити агресора заплатити".

Шмигаль "отримав запевнення, що Ірландія підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно".