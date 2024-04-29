Головне за понеділок, 29 квітня: удари по Одесі і Харкову, понад 90 боєзіткнень, візит Столтенберга

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 93 бойових зіткнення, ворожі обстріли, порятунок 98-річної мешканки Очеретиного. Яким запам’ятається 796-й день повномасштабної війни.

Сьогодні ввечері російська армія здійснила ракетний удар по Одесі. Внаслідок атаки четверо загинули, поранені щонайменше 32 людей,. Також помер ще один чоловік – від інсульту після атаки.

Станом на 22:06 було відомо про 32 поранених, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Ворог вдарив по популярній серед одеситів і гостей міста локації.

"Станом на 22:00 - четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер внаслідок інсульту, який спровокувала атака. 32 людей поранені, 25 у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна. Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе", – повідомив він.

Більше інформації – в новині.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту до Києва ініціював створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві. "Сьогодні ми обговорили ініціативу Єнса щодо створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро терміном на п’ять років", – зазначив президент.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 93 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак у районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка та Орлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29 квітня – в нашій новині.

Сили оборони відійшли від населених пунктів Бердичі, Семенівка та Новомихайлівка на більш підготовлені та захищені позиції, щоб уберегти особовий склад.

Про це повідомив речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин в ефірі "Громадського радіо".

"Тримати там весь особовий склад було загрозливим для життя військових. Підрозділи Сил оборони відійшли на більш підготовлені та захищені позиції, з метою в майбутньому повернути ті позиції, які поки що захопила російська армія", – сказав він.

Волошин додав, що наразі ситуація на цьому напрямку вкрай динамічна. Деякі населені пункти "переходять із рук до рук" за добу. За його словами, росіянам вдалося прорватися й закріпитися в частині селища Очеретине.

Російська армія атакувала Київський район Харкова керованою авіабомбою. Постраждала жінка, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали удари по Київському району Харкова. Попередньо – КАБ. Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.

За уточненими даними, внаслідок ворожого обстрілу травмовано 42-річного чоловіка. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу.

За повідомленням Синєгубова, окрім Харкова, армія окупантів завдала ударів щонайменше пʼятьма КАБами по населених пунктах Харківського району.

98-річна жінка самостійно вийшла із окупованої частини Очеретиного, що на Донеччині, щоб дістатися до вільної української території.

Як розповіли у Національній поліції, Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, подолала близько 10 км, декілька разів падала без сил і, як вона каже, "засинала". Трималася на двох палицях та "на характері". У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою.

Надвечір втомлену пішохідку побачили на дорозі військові та передали групі поліції "Білий Янгол". Поліцейські відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються. Після "марш-кидку" Лідія Степанівна почувається добре, її мають забрати рідні.

"Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла", – каже жінка.

"Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе", – повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці Донеччини нагадують про вчасну евакуацію.

Гарячі лінії евакуаційних груп "Білий Янгол" на напрямках:

Авдіївський – 066-56-19-102

Бахмутський - 066-56-15-102

Великоновосілківський - 066-56-11-102

Лиманський - 066-56-16-102

Мар’їнський - 066-56-10-102.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!