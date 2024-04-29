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НАТО може створити Фонд фінансової підтримки для України на €100 мільярдів

Таку ініціативу запропонував Генсек НАТО під час зустрічі із Володимиром Зеленським.

НАТО може створити Фонд фінансової підтримки для України на €100 мільярдів
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту до Києва ініціював створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві, пише Укрінформ.

"Сьогодні ми обговорили ініціативу Єнса щодо створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро терміном на п’ять років", — зазначив президент.

Володимир Зеленський підтвердив, що у західних союзників є можливість втілити в життя таку ініціативу, також він наголосив, що для України важливі деталі реалізації важливої ініціативи.

"Важливо, щоб це було не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки", — наголосив Володимир Зеленський.

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