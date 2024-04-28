Європарламент запровадив загальноєвропейські правила боротьби з відмиванням грошей

Нові правила боротьби з відмиванням грошей посилюють контроль за торгівлею предметами розкоші, пожертвуваннями футбольним клубам та операціями з криптовалютою.

У середу, 24 квітня, євродепутати підтримали запровадження загальноєвропейських правил боротьби з відмиванням грошей, покликаних закрити лазівки у національних законах, повідомляє DW.

У межах заходів щодо боротьби з відмиванням грошей Європарламент проголосував за заборону готівкових платежів на суму понад 10 000 євро.

Крім заборони розрахунків готівкою на великі суми, нові норми передбачають, що продавці предметів розкоші повинні перевіряти особистість своїх клієнтів та повідомляти владу про підозрілі операції. Посилення правил торкнеться, серед іншого, продажу коштовностей, автомобілів класу люкс, приватних літаків та яхт.

Під дію нової норми підпадуть і заможні футбольні клуби, такі як мюнхенська “Баварія” або дортмундська “Борусія”. У професійному футболі нерідкі багатомільярдні інвестиції з третіх країн, тому він вважається можливим шляхом відмивання грошей у Європі.

Крім цього, влада зобов'язана ретельно відстежувати операції з криптовалютами і банківські операції надбагатих людей, які мають активи на суму понад 50 млн євро. Власники компаній, які тримають щонайменше чверть акцій, підлягатимуть реєстрації на всій території ЄС. Ці заходи, зокрема, мають на меті позбавити російських олігархів можливостей обійти санкції Євросоюзу.

Нова норма має набути чинності 2029 року. Відповідальність за її дотримання нестимуть національна влада в координації з новим європейським відомством боротьби з відмиванням грошей (Anti Money Laundering Authority, AMLA), штаб-квартира якого розміщуватиметься у Франкфурті-на-Майні.