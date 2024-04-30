Україну вперше за часів вторгнення відвідала особа з британської королівської родини

Герцогиня Единбурзька Софі Гелен стала першою особою з королівської родини Великої Британії, яка особисто відвідала Україну під час повномасштабного вторгнення.
Як пише BBC, вона завітала до Києва на прохання міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.
В українській столиці герцогиню прийняв Президент України Володимир Зеленський. Вона передала главі державі послання від короля Чарльза ІІІ. Разом з першою леді Оленою Зеленською Софі оглянула Софійський собор, а також вирушила на зустріч із жертвами сексуального насильства та тортур у Бучі.
Герцогиня згодом поспілкувалася із дітьми, які були проти їхньої волі вивезені окупантами з України, але успішно повернулися додому.
- Софі є дружиною брата короля Чарльза ІІІ, принца Едварда, який з минулого року носить титул герцога Единбурзького.
- Вона часто відвідує ті місця, які вважаються надто небезпечними для королівських осіб. Минулоріч герцогиня стала першою з родини, хто поїхав до Багдада, а також вона побувала у Косово, Південному Судані, Сьєрра-Леоне та Демократичній Республіці Конго.