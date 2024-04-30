Україну вперше за часів вторгнення відвідала особа з британської королівської родини

З одноденним візитом до Києва прибула дружина брата чинного короля - принца Едварда.

Герцогиня Софі на зустрічі з Володимиром Зеленським

Герцогиня Единбурзька Софі Гелен стала першою особою з королівської родини Великої Британії, яка особисто відвідала Україну під час повномасштабного вторгнення.

Як пише BBC, вона завітала до Києва на прохання міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.

В українській столиці герцогиню прийняв Президент України Володимир Зеленський. Вона передала главі державі послання від короля Чарльза ІІІ. Разом з першою леді Оленою Зеленською Софі оглянула Софійський собор, а також вирушила на зустріч із жертвами сексуального насильства та тортур у Бучі.

Герцогиня згодом поспілкувалася із дітьми, які були проти їхньої волі вивезені окупантами з України, але успішно повернулися додому.