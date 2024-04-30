Україна та США провели третій раунд перемовин щодо безпекової угоди

Офіс Президента України повідомив про проведення третього раунду переговорів зі Сполученими Штатами щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

За дорученням Володимира Зеленського українську делегацію очолив керівник ОП Андрій Єрмак. Він заявив, що нещодавнє схвалення Конгресом допомоги для України на 61 мільярд доларів значно пришвидшило переговорний процес, тож угоду про безпеку лідери двої країн зможуть підписати "вже найближчим часом".

Під час третього раунду перемовин сторони узгоджували основні положення прийдешнього документа та визначилися з алгоритмом подальших дій.

Єрмак зазначив, що угода "вкотре підтвердить лідерство США у військово-безпековій підтримці України та безпосередньо сприятиме наближенню перемоги над російським агресором".