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Федерація боксу привітала з днем народження замовника вбивства Катерини Гандзюк

Публікацію пояснили помилкою і пізніше прибрали з телеграм-каналу ФБУ. 

Федерація боксу привітала з днем народження замовника вбивства Катерини Гандзюк
Владислав Мангер
Фото: LB.ua

Офіційний телеграм-канал Федерації боксу України опублікував привітання із днем народження для колишнього віцепрезидента Владислава Мангера - засудженого до 10 років ув'язнення за вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. 

Як пише Чемпіон, у дописі Мангера було названо "людиною, яка відродила бокс на Херсонщині та зробила величезний внесок у розвиток боксу в державі".

Пізніше пост було прибрано з телеграм-каналу, а пресаташе федерації Ірина Циганок пояснила, що "нічого не знала про історію Мангера" і "мала старі списки з днями народження боксерів та функціонерів". У своє виправдання вона заявила, що працює у ФБУ лише півтора року. 

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