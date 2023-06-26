Мангера і Левіна засудили до 10 років позбавлення волі у справі про вбивство Катерини Гандзюк

Прокуратура клопотала про 10 років увʼязнення, оскільки це найсуворіший можливий за такою статтею захід покарання.

Замовники нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та помічник депутата облради Олексій Левін, засуджені до 10 років позбавлення волі.

Вони визнані винними у замовленні та організації вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинив смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України). Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори просили максимально можливе покарання обом – 10 років позбавлення волі. Суд погодився з доводами та позицією прокурорів. Крім 10 років увʼязнення, призначено стягнути на користь потерпілих по 5 млн грн моральної шкоди.

"Прокурори у суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради, на ґрунті особистої неприязні, вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради. Той, у свою чергу, зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину", – зазначили в прокуратурі.

31 липня 2018 близько 8:45 виконавець облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою поблизу під’їзду її будинку. На початку серпня помічник депутата Херсонської облради Левін, діючи з відома та за дорученням голови облради, під час особистої зустрічі сплатив Торбіну обіцяні для співучасників $4500, ще 500 доларів надали раніше як завдаток.

4 листопада 2018 Катерина померла. 40 відсотків її тіла було уражено хімічними опіками.

У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу та Вишневському – по 4, Горбунову – 3 роки позбавлення волі. За заздалегідь не обіцяне приховування злочину у жовтні 2020 року суд виніс умовний вирок Ігорю Павловському – посереднику між виконавцями нападу та замовником. Він – колишній помічник народного депутата сьомого скликання від Партії регіонів Юрія Самойленка. Також активісти пов’язують його з депутатом-регіоналом шостого скликання Олексієм Журавком, який був помічений в анексованому Росією Криму та на території окупованої частини сходу України, писало Радіо Свобода. В грудні 2020 його звільнили з-під варти через завершення термінів.

За даними слідства, активістка критикувала Мангера, і він вирішив замовити напад на неї. Нападник на Гандзюк, Микола Грабчук, вилив кислоту на активістку, при цьому обпікся сам, після чого утік з місця злочину і відправився в Олешки.

В'ячеслав Вишневський, який навів на жертву, отримав повідомлення від нападника, що він прибув в Олешки, і сам відправився туди.

Віктор Горбунов купував кислоту, мобільні телефони для конспірації. Левін заплатив решту грошей за напад.