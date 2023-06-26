ГоловнаСуспільствоВійна

Уранці ворог вдарив забороненими запалювальними боєприпасами по Херсону та Антонівці

Загиблих та поранених немає.

Уранці ворог вдарив забороненими запалювальними боєприпасами по Херсону та Антонівці
Ілюстративне фото
Фото: Поліція Херсонщини у Facebook

Зранку 26 червня ворог вдарив забороненими запалювальними боєприпасами по Херсонській області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Зранку ворог вкрив вогнем житлові квартали Херсона та Антонівки. Через обстріли горіли житлові будинки, пошкоджено водопровід, газопровід та обʼєкт критичної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Пожежі ліквідували рятувальники, котрі оперативно прибули на місце події. Мирні люди не постраждали.

 

Нагадаємо, протягом минулої доби, 25 червня, противник здійснив 95 обстрілів по території Херсонської області з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, безпілотників та авіації. Через російську агресію одна людина загинула, семеро – дістали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies