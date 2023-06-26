Уранці ворог вдарив забороненими запалювальними боєприпасами по Херсону та Антонівці

Загиблих та поранених немає.

Зранку 26 червня ворог вдарив забороненими запалювальними боєприпасами по Херсонській області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Зранку ворог вкрив вогнем житлові квартали Херсона та Антонівки. Через обстріли горіли житлові будинки, пошкоджено водопровід, газопровід та обʼєкт критичної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Пожежі ліквідували рятувальники, котрі оперативно прибули на місце події. Мирні люди не постраждали.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 25 червня, противник здійснив 95 обстрілів по території Херсонської області з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, безпілотників та авіації. Через російську агресію одна людина загинула, семеро – дістали поранення.