Уночі сили ППО знищили 2 крилатих ракети ворога та 7 безпілотників

Уночі 26 червня ворог здійснив пуски трьох крилатих ракет “Калібр” із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва “Shahed-136/131” з східного узбережжя Азовського моря.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили дві крилаті ракети “Калібр” та сім ударних БпЛА типу “Шахед”.

Противник також атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування “Центр”.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України – задіяв шість зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області. Крім того, завдав 33 авіаційних удари, також здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.