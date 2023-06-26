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Уночі ворог тричі бив по Нікопольському району Дніпропетровщини

Без жертв.

Уночі ворог тричі бив по Нікопольському району Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: Микола Лукашук

Від учорашнього вечора війська окупантів тричі вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Від учорашнього вечора ворог вдарив по Нікопольщині тричі. Снаряди з важкої артилерії поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді”, – зазначив він.

Загиблих та постраждалих немає. Обстеження території продовжується.

 

Нагадаємо, вночі 25 червня ворог чотири рази вдарив по громадах Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів Нікополя поранення отримав чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. 

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