У Красилові на Хмельниччині шанувальники УПЦ МП продемонстрували свою незгоду з Православною церквою України.

Відповідне відео розповсюдила в Twitter користувачка Аліна Ерофєєва.

Деякі прихильники УПЦ МП зібралися біля входу в храм і кричали “ганьба”.

Місцеві активісти заявили, що шанувальники УПЦ МП вирішили скористатися панахидою за загиблим воїном Іваном Кушніруком, аби продемонструвати свою незгоду з Православною церквою України.

Оновлено. Настоятель Свято-Вознесенського храму УПЦ МП Віталій Дунець прокоментував інцидент. Він поянив що конфлікт стався через події, коли громада ініціювала перехід храму до ПЦУ. Також він заявив, що прихожани, що зібралися біля храму, кричали "Ганьба" представникам місцевої влади.

"З освистуванням родини Захисника, ясно, це не має взагалі нічого спільного. Його відспівали ще вранці, в це все було ввечері", - пояснив він.

«У Хмельницькому кричали «ганьба» військовим та родичам загиблого воїна,які виходили з храму після панахиди за загиблими,яку проводила ПЦУ



Прохання до всіх хмельничан та не тільки,усіх цих виродків необхідно ідентифікувати та прийняти міри»



До біса таку демократію під час війни pic.twitter.com/Zt1j6CLU3r — 🇺🇦Alina Erofeeva ➔ (@meissdes) June 25, 2023

Однак, у Красилівській міській раді розповіли, що загиблий воїн віддав своє життя під час наступу ЗСУ. Йому було 40 років. Вдома в нього залишилися мати, дочка, дружина та брат із сестрою.

Спочатку прощання з ним провели на площі Незалежності біля пам’ятного знаку Героям України. Жителі красилівської громади зустріли труни з загиблим героєм “живим” коридором, навколішки. Тільки після цього його побратими та родичі відправилися на панахиду до Свято-Троїцького храму.

Фото: Красилівська міська рада

Фото: Красилівська міська рада

Зазначимо, що 11 квітня в Красилові понад 1500 прихожан – членів релігійної громади проголосували за перехід Свято-Воскресенського храму УПЦ (МП) до ПЦУ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України зібрала доказову базу на керівника і секретаря Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) у Житомирській області. За матеріалами слідства, впродовж декількох років митрополит Віссаріон особисто готував тексти прокремлівських листівок і брошур.