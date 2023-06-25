В Херсоні не змогли врятувати чоловіка, якого витягнули з-під завалів після російського артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Telegram.

"В Херсоні рятувальники дістали з-під завалів чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вночі, російський снаряд влучив в одну з квартир багатоповерхового житлового будинку. У квартирі знаходилось подружжя. Жінка змогла вийти самостійно, а чоловік опинився під завалами.

"Рятувальники, які прибули на місце події дістали постраждалого з-під завалів та до прибуття медиків надавали першу домедичну допомогу. Медичні працівники також намагались реанімувати чоловіка, але, на жаль, від отриманих травм постраждалий помер", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вранці 23 червня російська армія прицільно вдарила по комунальному транспортному підприємству Херсона. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста. Двоє людей загинули.